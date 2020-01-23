Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda ekipler, toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.