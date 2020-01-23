Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

23.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:30
Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda ekipler, toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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