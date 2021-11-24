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Adıyaman'da toplum merkezi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adıyaman'da toplum merkezi açıldı

Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'da vatandaşlara ve sığınmacılara hizmet edecek toplum merkezi açıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'da vatandaşlara ve sığınmacılara hizmet edecek toplum merkezi açıldı.

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesinde, yerel halk ve geçici koruma altındaki yabancı uypruklu kişilere yönelik psikososyal destek, koruma, yönlendirme, mesleki eğitim, sağlık, dil eğitimi ve seminerler aracılığıyla destek sunacak olan toplum merkezinin açılışı yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek, toplum merkezi gezildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da toplum merkezi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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