Adıyaman'da toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi
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Adıyaman'da toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

27.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:58
Adıyaman'da toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Adıyaman'da bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Adıyaman'da bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 3. maddesine istinaden Adıyaman Valiliği tarafından toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Kentte 2021 yılı için kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde, Mimar Sinan Mahallesi 1119, 1120, 2606 sokakların, Arzum Kent Caddesi ile Haydar Efendi Caddesinin kesiştiği kavşak, alternatif miting alanı ise Turgut Reis Mahallesi 101, 103, 117 Sokakların Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği kavşak olarak kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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