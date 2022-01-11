Adıyaman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi - Haberler
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Adıyaman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi

Adıyaman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 3. maddesine istinaden Adıyaman Valiliği tarafından toplantı ve gösteri yürüyüş alanları tespit edildi.

Açıklamada, "Kentte 2022 yılı için kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde, asıl miting alanı Mimar Sinan Mahallesi 1119, 1120, 2606 sokakları, Arzum Kent Caddesi ile Haydar Efendi Caddesinin kesiştiği kavşak, alternatif miting alanı Turgut Reis Mahallesi 101, 103, 117 Sokakların Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği kavşak olarak kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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