Adıyaman'da Tır Yangını
Adıyaman'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Adıyaman'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Zülfi Karabağ idaresindeki 02 BA 218 plakalı tırın, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında seyir halindeyken tekerleği patladı.
Patlamanın etkisiyle tırın tekerleğinden çıkan alevler kısa sürede dorseye sıçradı. Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA