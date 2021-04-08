Adıyaman'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Emin İbiş idaresindeki 02 HH 496 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde Niyazi Boylat yönetimindeki 46 ABD 433 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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