Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Yavuz idaresindeki 02 LF 183 plakalı tır, Kahta-Adıyaman yolunun Samsat kavşağında, Ethem Kurt yönetimindeki 02 ABZ 427 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.