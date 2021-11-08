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Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Yavuz idaresindeki 02 LF 183 plakalı tır, Kahta-Adıyaman yolunun Samsat kavşağında, Ethem Kurt yönetimindeki 02 ABZ 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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