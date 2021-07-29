Adıyaman'da teröristlere kıyafet yardımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da teröristlere kıyafet yardımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da teröristlere kıyafet yardımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin kırsal bölgede giydikleri kıyafetleri temin eden şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş E.Ç. olduğunu belirledi.

Ekipler E.Ç'yi, evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

E.Ç. nöbetçi hakimlikçe "teröristlere yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, kıyafetleri Diyarbakır ilinden temin ettiği ve bir başka şüpheli aracılığıyla teröristlere gönderdiği tespit edilirken konuyla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül