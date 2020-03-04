Adıyaman'da terör propagandasına: 4 gözaltı
ADIYAMAN'da, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA