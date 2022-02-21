Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen İmam A. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. İmam A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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