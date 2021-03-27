Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen 3 zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.E, M.Ş.E. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfekleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve M.Ş.E. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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