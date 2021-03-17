Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

17.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:24
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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