Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

12.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:33
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya gıda, lojistik destek ve finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya gıda, lojistik destek ve finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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