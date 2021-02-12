Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
12.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:33
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya gıda, lojistik destek ve finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya gıda, lojistik destek ve finansman sağladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül