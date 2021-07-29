Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada A.E. ile Y.B'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.E. ile Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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