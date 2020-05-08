Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiADIYAMAN'da PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, el telsizi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.