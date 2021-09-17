Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen iki zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, iki şüphelinin örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen iki zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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