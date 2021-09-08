Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, E.A. ile N.Ç'nin örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan E.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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