Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü Pkk üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, M.A. ile E.N, örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu sürüyor.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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