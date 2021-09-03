Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Z.Ç. ile A.A'nın örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül