Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu iddia edilen H.G. gözaltına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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