Adıyaman'da, terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kentte, PKK terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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