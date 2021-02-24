Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 gözaltı
24.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:15
Son dakika haber... Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Suriye uyruklu F.U. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül