Adıyaman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
23.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:00
Adıyaman'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, E.D, M.H.Ç. ile A.C.Ö'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 yasak yayın ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: AA