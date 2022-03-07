Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen M.K. ile H.G'yi gözaltına aldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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