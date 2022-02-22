Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen H.K. ile İ.Ö. gözaltına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel