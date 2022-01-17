Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen M.R. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Finans, Terör, PKK, Güncel, Haber

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