Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN (İHA) - Suriye'de PYD/ Ypg terör örgütüne silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıs, Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Adıyaman'da kayıt altına alınan Delil İsmail'in (26), Suriye'de PYD/YPG terör örgütüne silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Delil İsmail'in yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şahıs, adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu Delil İsmail, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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