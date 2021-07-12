Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
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Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi Kavurucu hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da, sıcak havalar vatandaşları bunalttı.

Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Kavurucu hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı

ADIYAMAN - Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da, sıcak havalar vatandaşları bunalttı.

Bir süredir etkisini sürdüren sıcak havadan dolayı vatandaşlar kendilerini serin yerlere atmaya çalışıyor. Adıyaman'da bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgelerinde oturarak sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Termometrelerin 46 derece gösterdiği Adıyaman'da sıcaktan bunalan bazı vatandalar ise soğuk içecekler tüketerek, bazı vatandalar ise suyla ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Adıyaman'ın oldukça sıcak olduğunu vurgulayan vatandaşlar, sıcak havalardan dolayı çok bunaldıklarını ve bu yüzden yapabildikleri kadar güneşli alanlara çıkmadıklarını vurguladı.

Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adıyaman'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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