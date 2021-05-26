Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve oğlu öldü
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Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve oğlu öldü

Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve oğlu öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen baba ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer oğlu ile kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Adıyaman'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen baba ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer oğlu ile kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuştepe köyünde ikamet eden baba Nusret (71) ile oğulları Metin ve Emrah Özer (29), temizlemek için girdikleri su kuyusundan bir süre geçmesine rağmen çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler zehirlendiği belirlenen baba ve iki oğlunu kuyudan çıkarttı.

Bu arada, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de rahatsızlandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aileden baba Nusret ile oğlu Emrah Özer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Özer ile rahatsızlanan itfaiye erinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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