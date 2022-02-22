Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın hasara yol açtı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü Çevre Yolu'nda çalışan Adıyaman Belediyesinin 34 TS 1734 temizlik aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.