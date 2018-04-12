Adıyaman'da "Temel Beceriler ve Aile Eğitimi" Projesi

Adıyaman Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü tarafından "Temel Beceriler ve Aile Eğitimi" adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adıyaman Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2017 teklif çağrı döneminde "Temel Beceriler ve Aile Eğitimi" isimli proje kabul edildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, projenin 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacağını, 30 Eylül 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.

Proje ortaklarının Romanya, Polonya, Slovenya, İspanya, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olduğunu dile getiren Özbilgiç, "Projemiz yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasına yöneliktir." dedi.

Projenin amacından bahseden Özbilgiç, şöyle konuştu:

"Amacımız, aile okuryazarlık faaliyetleri kapsamında okuma-yazma, sayısal ve dijital becerilerini arttırma yoluyla yetişkinlerin, temel beceri düzeylerini geliştirmek. Yetişkinlerin gereksinimlerine göre kaliteli öğrenme fırsatlarını hazırlama ve hizmete sunmak. Aile öğrenme programlarının uygulanmasını destelemek ve teşvik etmek."

Programa, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve şube müdürleri katıldı.