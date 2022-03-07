Televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Televizyon çalan şüpheli tutuklandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:

Adıyaman'da bir evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Adıyaman'da bir evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Malazgirt Mahallesi'ndeki bir evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Televizyon çalan şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Malazgirt, Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title