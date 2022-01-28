Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü - Haberler
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Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Türkoğlu - Yerel
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- Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının duvar ve çatısı kar nedeniyle çöktü.

İSTANBUL (İHA) - - Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının duvar ve çatısı kar nedeniyle çöktü.

Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı tekstilin kesimhane bölümünün çatısı, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Tekstilin yoğun ve tipi nedeniyle kapalı olması faciayı önledi. Yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken çatının altında kalan tonlarca ağırlığındaki makineler kullanılamaz hale gelirken, işletmenin 5 yüz bin TL zarar gördüğü öğrenildi.

10 yıl önce İstanbul'dan Kahta gelerek tekstil fabrikasını kuran Hasan Gümüş, "İstanbul'dan 2012'de Kahta geldik ve atölyemizi kurduk. O günden buyana işletmemiz devam etmektedir. Şuanda 80 tane çalışanımızla beraber işletmemiz yürüyor. Yoğun kar yağışından dolayı işletmemizin kesimhane bölümü tamamen yıkıldı. Makinalarımızın hepsi kullanılamaz hale geldi. Ortalama 5 yüz bin liraya zararımız var. Bundan dolayı devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü

Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü

Adıyaman'da tekstil fabrikasının çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Yerel

Adıyaman, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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