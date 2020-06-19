Adıyaman'da tehlikeli yolculuk Adıyaman'da tehlikeli yolculukADIYAMAN'da, arkasında meyve kasası yüklü sepetli motosiklette yolculuk yapan 5 kişi, görenleri tedirgin etti.

Adıyaman'da tehlikeli yolculuk

ADIYAMAN'da, arkasında meyve kasası yüklü sepetli motosiklette yolculuk yapan 5 kişi, görenleri tedirgin etti. 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kent merkezinde meyve kasası yüklü sepetli motosiklete binen 5 kişiyi görenleri tedirgin etti. Ana cadde üzerinde ilerleyen motosikletteki 5 kişi, tehlikeye aldırış etmeden trafiğin arasında dakikalarca ilerledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmadığı görülen 5 kişi, daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine polis motosiklettekileri bulmak için çalışma başlattı.

5 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA