Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

09.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:56
Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı

'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.B. ile R.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve POS cihazı ele geçirildi.

Y.B. ile R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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