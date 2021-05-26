Adıyaman'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, 2 adrese düzenledikleri operasyonda, 4 senet, 43 şişe kaçak içki, 20 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ü. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül