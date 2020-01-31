Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:50
Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda A.K, Ş.Y.A. ve A.Y.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, çok sayıda çek, senet, ev tapuları ve notlar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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