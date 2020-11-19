Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

19.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:00
Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ile S.T. tutuklanırken, R.Y. ve B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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