Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
17.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:05
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, 2 ajanda, av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül