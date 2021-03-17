Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
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Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

17.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:05
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 8 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, 2 ajanda, av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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