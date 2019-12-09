Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

09.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:07

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilikten yakaladıkları 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da, vatandaşlara faiz karşılığında para verdikleren Y.B., ile R.B., isimli iki kardeşe yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda her iki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet ele geçirilirken şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklandı. Öte yandan tutuklanan Y.B'nin tefecilikten 5 defa işlem gördüğü 14 adet sabıka kaydının olduğu öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA