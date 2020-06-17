Adıyaman'da tefecilik operasyonu
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
17.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:37
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte tefecilik yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, A.B. ile C.S'yi kent merkezindeki evinde operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA