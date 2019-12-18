Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:30
Adıyaman'da tefecilik operasyonu

'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve pos makinesi ele geçirildi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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