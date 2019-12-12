Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:30
Adıyaman'da tefecilik operasyonu

'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Y, M.A. ve T.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada çek, senet ve not defterleri ele geçirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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