Adıyaman'da tefecilik operasyonu
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Y, M.A. ve T.D'yi gözaltına aldı.
Adreslerinde yapılan aramada çek, senet ve not defterleri ele geçirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.