Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama
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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

09.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:55
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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