Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 kredi kartı, 10 pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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