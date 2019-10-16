Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

16.10.2019 15:40

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.A. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA