Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 15:40
Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.A. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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