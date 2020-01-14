Adıyaman'da tefeci operasyonu
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Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman'da, tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44
Adıyaman'da tefeci operasyonu

'da, tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, S.F., Y.A., Y.A., ve A.B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şahıs burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.F., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A., Y.A., ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan operasyon esnasında adresinde bulunmayan H.G., isimli şahsın yakalanması için ise çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği şahsın 10 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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