Adıyaman'da tefeci operasyonu

16.10.2019 16:42

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen A.A. ve İ.Y'yi şehir merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA