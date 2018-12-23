Adıyaman'da Tavuk Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Adıyaman'da bir kümesteki tavukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Arslan'a ait Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde bulunan kümesteki 8 tavuk, bahçeye giren 2 şüpheli tarafından çalındı.

Hırsızlık olayı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tavukların sahibi Güler Arslan, yaptığı açıklamada, tavuklarını çok sevdiğini ve onlarız vakit geçiremediğini ifade dile getirerek, "Tavuklarıma emek verdim. Bir an olsun onlarsız yapamam, kim aldıysa bana geri tavuğumu getirsin." dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA