23.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:28

Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, aralarında alacak meselesi nedeni ile husumet bulunan 2 kişi çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak nedeni ile husumet bulunan E.Y. ve M.K. tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken E.Y. ve M.K. vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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